В марте Беларусь получит около 1 млн тонн азербайджанской нефти

Новости Беларуси. Первая партия азербайджанской нефти для Беларуси будет отправлена на этой неделе. Предполагается, что танкер выйдет из турецкого порта 5-6 марта. Загрузка составит примерно 85 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее достигнута договоренность об отправке двух таких танкеров. Они доставят нефть в Одессу, далее по нефтепроводу она пойдет в Мозырь. Таким образом в марте наши нефтеперерабатывающие заводы получат около миллиона тонн сырья.

Кроме Азербайджана, нефть без премии различными путями будут поставлять шесть российских компаний. Порядка 130 тысяч тонн в месяц составляет и собственная добыча. Ранее эта нефть поставлялась на экспорт, теперь поступает на отечественные предприятия.