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Новости экономики за 02.03.2020

02 марта 2020 15:10
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Новости Беларуси. Сколько нефти в марте поступит на наши НПЗ? Почему выловленная в эти дни щука может больно ударить по карману, и как международные эксперты оценивают кредитный портфель Беларуси? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПРОФИЦИТ НАЦИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ЯНВАРЕ СОСТАВИЛ 0,9 МЛРД РУБЛЕЙ

Бюджет Беларуси в начале 2020 года исполняется со значительным профицитом. В Министерстве финансов сообщили, что в январе доходы превысили расходы почти на 1 миллиард рублей. В бюджет за это время поступило около 2,5 миллиарда или примерно 10 % годового плана.

Израсходовали только 1,5 миллиарда. Основной статьей расходов стала социальная сфера. На образование, здравоохранение, спорт культуру и тому подобное потрачено более 1 миллиарда рублей.

Новости экономики за 02.03.2020-1

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# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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