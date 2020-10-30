Какие налоги принесли больше всего денег в бюджет Беларуси?

Новости Беларуси. За 9 месяцев в консолидированный бюджет страны поступило почти 19,5 миллиарда рублей платежей, контролируемых налоговыми органами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основными источниками формирования доходной части стали НДС, подоходный налог и акцизы. Совокупно эти три статьи обеспечили две трети от общей суммы всех налоговых платежей. По направлениям экономической деятельности наибольший рост налоговых поступлений показали строительство, информация и связь, сельское хозяйство. Отрицательными поступлениями в бюджет отметились деревообработка и металлургическое производство, воздушный транспорт. Минусуют некоторые свободные экономические зоны.