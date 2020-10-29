В Беларуси приняли новые строительные нормы. Что изменилось?
Новости Беларуси. В стране приняли новые строительные нормы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это документы, которые заинтересуют всех участников процесса строительства и проектирования, а также простых граждан.
На первом месте – техническая безопасность зданий с массовым скоплением людей.
Новые нормы предусматривают более детальное оснащение сооружений системами видеонаблюдения, металлоискателями и выходами для эвакуации людей.
Дальше – энергоэффективность. Ресурсы дорогие, очевидна необходимость в экономии всех видов энергии, а значит новые здания должны быть энергоэффективными.
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К слову, это масштабный и нужный документ, который в Беларуси разработан впервые. Наконец, сегодня многие прогрессивные технологии, новые стройматериалы и архитектурные подходы применяются затруднительно, потому что именно этого технического решения не было в нормах, которые достались нам со времен Советского Союза.
Нужно дать возможность архитекторской задумке, новым стройматериалам и технологиям найти свое воплощение в строительстве и проектировании.
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