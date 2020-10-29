В Беларуси приняли новые строительные нормы. Что изменилось?

Новости Беларуси. В стране приняли новые строительные нормы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это документы, которые заинтересуют всех участников процесса строительства и проектирования, а также простых граждан.

На первом месте – техническая безопасность зданий с массовым скоплением людей.

Новые нормы предусматривают более детальное оснащение сооружений системами видеонаблюдения, металлоискателями и выходами для эвакуации людей.