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В Беларуси приняли новые строительные нормы. Что изменилось?

29 октября 2020 14:31
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Новости Беларуси. В стране приняли новые строительные нормы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это документы, которые заинтересуют всех участников процесса строительства и проектирования, а также простых граждан.

На первом месте – техническая безопасность зданий с массовым скоплением людей.

Новые нормы предусматривают более детальное оснащение сооружений системами видеонаблюдения, металлоискателями и выходами для эвакуации людей.

В Беларуси приняли новые строительные нормы. Что изменилось?-1

Дальше – энергоэффективность. Ресурсы дорогие, очевидна необходимость в экономии всех видов энергии, а значит новые здания должны быть энергоэффективными.

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К слову, это масштабный и нужный документ, который в Беларуси разработан впервые. Наконец, сегодня многие прогрессивные технологии, новые стройматериалы и архитектурные подходы применяются затруднительно, потому что именно этого технического решения не было в нормах, которые достались нам со времен Советского Союза.

В Беларуси приняли новые строительные нормы. Что изменилось?-4

Нужно дать возможность архитекторской задумке, новым стройматериалам и технологиям найти свое воплощение в строительстве и проектировании.

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# Государственная политика в области жилищного строительства # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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