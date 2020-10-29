Новости экономики за 29.10.2020

Новости Беларуси. Чем обусловлена актуальность принятия в стране новых строительных норм? На каких автомобилях стало небезопасно ездить? Сколько пенсионеров продолжают официально работать? И почему европейские страны обвалили цены на нефть? Наталья Надольская с новостями деловой сферы. В РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛИ НАЧИСЛЯТЬ ПЕНСИИ ПО «РАНГАМ» В России предложили начислять пенсии по «рангам»: от первого минимального до максимального десятого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, работник будет четко понимать, на какую сумму он сможет рассчитывать в старости.

Отметим, средний размер пенсии в Минске в августе составил 488 рублей, трудовых – чуть выше – 495 рублей. Почти 165 тысяч столичных пенсионеров продолжают трудиться. Причем некоторые из них работают даже в возрасте старше 80, от 90 до 99 лет продолжают официально работать 13 человек. В Беларуси приняли новые строительные нормы. Что изменилось? TESLA TOYOTA И АВТОВАЗ ОТЗЫВАЮТ АВТОМОБИЛИ НА РЕМОНТ Американский производитель электрокаров Tesla отзовет десятки тысяч электромобилей в Китае из-за дефекта подвески – всего 50 тысяч машин, произведенных с сентября 2013 года по январь 2018 года. В машинах компании Toyota, выпущенных с 2017 по 2020 годы, обнаружили проблемы с бензонасосом. Из-за этого корпорация приняла решение отозвать 1,5 миллиона авто.

АвтоВАЗ отзывает 90 тысяч автомобилей LADA Vesta и XRAY, изготовленные с января 2018 года по сентябрь 2020 года. Проблема в топливном шланге в моторном отсеке. Это второй отзыв АвтоВАЗа с начала года и самый масштабный за последние 2,5 года. ЕВРОПЕЙСКИЕ СТРАНЫ ОБВАЛИЛИ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ Европейские страны обвалили цены на нефть. Стоимость декабрьского фьючерса на Brent опускалась ниже 40 долларов за баррель впервые с 5 октября. Котировки падают на фоне решения европейских властей ужесточить ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Из-за роста случаев коронавируса многие страны мира усиливают карантинные меры Так, Германия готова закрыть все бары, рестораны и общественные места для отдыха до конца ноября. Власти Франции также готовят более жесткие ограничения, которые могут включать полный локдаун.