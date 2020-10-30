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Банки будут платить за привлечение новых клиентов

30 октября 2020 14:59
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Новости Беларуси. Коммерческие банки готовы платить вознаграждение за привлечение новых клиентов. Что-то вроде «приведи друга и получи бонус», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Партнерские программы – распространенное явление за рубежом. У нас пока единичные случаи. Партнером коммерческого банка может стать любой человек. Величина вознаграждения зависит от формы собственности привлекаемых клиентов и их количества в месяц. За одного рекомендованного ИП можно получить 40 рублей, за организацию – 150.          

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# Нацбанк Беларуси # Экономика # Наталья Надольская

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