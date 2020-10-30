Банки будут платить за привлечение новых клиентов

Новости Беларуси. Коммерческие банки готовы платить вознаграждение за привлечение новых клиентов. Что-то вроде «приведи друга и получи бонус», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Партнерские программы – распространенное явление за рубежом. У нас пока единичные случаи. Партнером коммерческого банка может стать любой человек. Величина вознаграждения зависит от формы собственности привлекаемых клиентов и их количества в месяц. За одного рекомендованного ИП можно получить 40 рублей, за организацию – 150.