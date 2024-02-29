Новости экономики за 29.02.2024

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Сколько инвестиций направят на создание башкирско-белорусского индустриального технополиса? Кому пора подавать налоговую декларацию о доходах за 2023 год и какие изменения грядут для предпринимателей, которые продают свой товар в Россию на маркетплейсах?

БЕЛОРУССКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МОГУТ НАЧАТЬ ПЛАТИТЬ ДВОЙНОЙ НАЛОГ НДС ПРИ РАБОТЕ НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ

Белорусские предприниматели могут начать платить двойной НДС из-за маркетплейсов. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о введении с 1 июля 2024 года обязательства по уплате НДС в российский бюджет для налогоплательщиков из стран Евразийского экономического союза, которые продают свои товары через электронные торговые площадки. Продавцы смогут пользоваться электронными кабинетами в российской налоговой системе для исчисления и уплаты налога. При этом правительство России согласно вычесть из суммы налога издержки на работу с маркетплейсами.

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