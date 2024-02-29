Предоставить налоговые декларации за 2023-й физлицам необходимо не позднее 1 апреля

Министерство по налогам и сборам напоминает белорусам о необходимости предоставить налоговые декларации за 2023 год. Сделать это необходимо не позднее 1 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подать документ обязаны те, кто признан резидентами Беларуси. Это лица, которые прожили на территории страны более 183 дней в году, но получали доходы из-за границы. В эту категорию попадают заработная плата, дивиденды, подарки, прибыль от продажи акций или других ценных бумаг. Обязаны представить декларацию и те, кто получил доход в результате дарения. Налогом облагается сумма превышающая 9 338 белорусских рублей. Исключение – подарки от близких родственников. Отчитаться обязаны те, кто в течение 5 лет продали более одной квартиры, жилого дома или гаража, а также два автомобиля за год.

Андрей Ковалевский, начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Беларуси:

Ежегодно количество физических лиц, предоставляющих декларацию, увеличивается. В прошлом году было подано порядка 40 тысяч налоговых деклараций. Вместе с тем бывают ситуации, когда физлицо по каким-либо причинам либо не знало, либо умышленно уклонялось от уплаты налогов. В этих целях налоговыми органами проводятся мероприятия камерального контроля, то есть изначально мы предоставляем право гражданину добровольно исполнить ту свою обязанность, которую он изначально нарушал. В данном случае человек уже доплачивает налоги и пени. Те же, кто не реагирует на уведомления налоговых органов, в отношении их составляется акт проверки. И в случае неуплаты доначисленных сумм, уже взыскивается в судебном порядке.