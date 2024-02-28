Минэкономики: средний период обеспеченности предприятий заказами вырос до пятилетнего максимума

Промышленные предприятия Беларуси обеспечены заказами на 3,5 месяца вперед. Это лучший показатель за 5 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса директоров промышленных предприятий, проведенного Научно-исследовательским институтом Министерства экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, отмечено, что у трети в феврале выросло производство продукции. Еще почти 40 % компаний сообщили о сохранении объемов выпуска на прежнем уровне. Абсолютное большинство промышленников сохранили на предприятиях или увеличили численность работников. В ближайшее время руководители предполагают нарастить объемы производства.