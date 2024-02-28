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БелАЭС стимулирует развитие общественного электротранспорта в городах Беларуси

28 февраля 2024 16:58
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Белорусская АЭС в 2024 году выработает более 16 миллиардов кВт.ч электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БелАЭС стимулирует развитие общественного электротранспорта в городах Беларуси-1

Мирный атом придаст импульс развитию различных отраслей, в том числе общественного электротранспорта. Доля электротранспорта в Минске в 2023 году в перевозках пассажиров возросла до 56 %. Больше будут закупать электробусов и троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Растет число городов, где реализуются уникальные проекты по полному переводу общественного транспорта на электрический.

Больше новостей экономики за 28 февраля читайте здесь.

# АЭС в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская

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