БелАЭС стимулирует развитие общественного электротранспорта в городах Беларуси

Белорусская АЭС в 2024 году выработает более 16 миллиардов кВт.ч электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мирный атом придаст импульс развитию различных отраслей, в том числе общественного электротранспорта. Доля электротранспорта в Минске в 2023 году в перевозках пассажиров возросла до 56 %. Больше будут закупать электробусов и троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Растет число городов, где реализуются уникальные проекты по полному переводу общественного транспорта на электрический.