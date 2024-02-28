Новости экономики за 28.02.2024

Что представили белорусские производители на международной строительной выставке в Узбекистане. Как мирный атом стимулирует развитие общественного электротранспорта в стране? Когда начнут выдавать обновленные полисы международного автострахования для въезда в Россию? И ожидают ли руководители промышленных предприятий увеличения спроса на свою продукцию?
Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С 1 МАРТА В БЕЛАРУСИ НАЧНУТ ВЫДАВАТЬ ОБНОВЛЕННЫЕ ПОЛИСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СТРАХОВАНИЯ ДЛЯ ВЪЕЗДА В РОССИЮ
С 1 марта в Беларуси начнут выдавать обновленные полисы международного автострахования для въезда в Россию – так называемую «Синюю карту». Новая система действует между Беларусью и Россией с сентября. Правила «Синей карты» аналогичны системе «Зеленая карта», за исключением некоторых положений. Расчеты теперь будут выполняться в национальной валюте страны, где произошло ДТП. Ранее они были привязаны к евро.
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