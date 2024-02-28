Новости экономики за 28.02.2024

Что представили белорусские производители на международной строительной выставке в Узбекистане. Как мирный атом стимулирует развитие общественного электротранспорта в стране? Когда начнут выдавать обновленные полисы международного автострахования для въезда в Россию? И ожидают ли руководители промышленных предприятий увеличения спроса на свою продукцию?

Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 1 МАРТА В БЕЛАРУСИ НАЧНУТ ВЫДАВАТЬ ОБНОВЛЕННЫЕ ПОЛИСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СТРАХОВАНИЯ ДЛЯ ВЪЕЗДА В РОССИЮ