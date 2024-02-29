Второй завод белорусского «АМКОДОРА» cтроится в Башкортостане

Второй завод белорусского «АМКОДОРА» строится в Башкортостане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это очередной этап реализации совместного проекта – создания башкирско-белорусского индустриально-инвестиционного технополиса. К 2030 году предполагаемый объем инвестиций в него составит порядка 100 миллиардов российских рублей. Сейчас проект включает в себя два завода белорусского холдинга. Один из них введен в строй, второй – на стадии возведения. На нем будут производить специальную и землеройную технику.