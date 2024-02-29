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Второй завод белорусского «АМКОДОРА» cтроится в Башкортостане

29 февраля 2024 17:06
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Второй завод белорусского «АМКОДОРА» строится в Башкортостане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Второй завод белорусского «АМКОДОРА» cтроится в Башкортостане-1

Это очередной этап реализации совместного проекта – создания башкирско-белорусского индустриально-инвестиционного технополиса. К 2030 году предполагаемый объем инвестиций в него составит порядка 100 миллиардов российских рублей. Сейчас проект включает в себя два завода белорусского холдинга. Один из них введен в строй, второй – на стадии возведения. На нем будут производить специальную и землеройную технику.

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# Международное сотрудничество # Экономика

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