В Белстате подсчитали, на что белорусы тратят деньги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, согласно озвученным данным, чуть больше трети доходов уходит на продукты, еще треть на непродовольственные товары и чуть меньше на услуги. Причем коммунальные платежи в списке расходов занимают 6 %. В Беларуси на одно домашнее хозяйство в среднем приходилось более 2 000 рублей в месяц. Причем в городе это 2 300, в деревне – почти 1 800 рублей.