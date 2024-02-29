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В Белстате подсчитали, на что белорусы тратят деньги

29 февраля 2024 17:06
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В Белстате подсчитали, на что белорусы тратят деньги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Белстате подсчитали, на что белорусы тратят деньги-1

Так, согласно озвученным данным, чуть больше трети доходов уходит на продукты, еще треть на непродовольственные товары и чуть меньше на услуги. Причем коммунальные платежи в списке расходов занимают 6 %. В Беларуси на одно домашнее хозяйство в среднем приходилось более 2 000 рублей в месяц. Причем в городе это 2 300, в деревне – почти 1 800 рублей.

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# Деньги # Экономика

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