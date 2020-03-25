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Новости экономики за 25.03.2020

25 марта 2020 15:33
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Новости Беларуси. Почему Европейская экономическая комиссия снижает ввозные пошлины на лекарства и продукты? Как изменятся правила оплаты за дороги для иностранцев, и почему белорусские производители сладостей могут объединиться в холдинг? Деловой обзор дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ОБЪЕМ БЕЛОРУССКОГО РЫНКА MERGERS AND ACQUISITIONS ОЦЕНИВАЕТСЯ В МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ

В 2019 году инвесторы заключили 20 сделок по слиянию и поглощению с участием IT-компаний с белорусскими корнями. Общая сумма сделок оценивается почти в 350 миллионов рублей. Объем всего белорусского рынка слияния компаний и активов по итогам минувшего года оценивается в 1 миллиард 200 миллионов рублей.

Новости экономики за 25.03.2020-1

В основном инвесторами выступали зарубежные компании, лишь пять сделок были заключены при участии только белорусов. Основной целью почти трети сделок было привлечение инвестиций в высокотехнологичные компании на ранней стадии развития.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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