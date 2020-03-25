Новости экономики за 25.03.2020

Новости Беларуси. Почему Европейская экономическая комиссия снижает ввозные пошлины на лекарства и продукты? Как изменятся правила оплаты за дороги для иностранцев, и почему белорусские производители сладостей могут объединиться в холдинг? Деловой обзор дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ОБЪЕМ БЕЛОРУССКОГО РЫНКА MERGERS AND ACQUISITIONS ОЦЕНИВАЕТСЯ В МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ

В 2019 году инвесторы заключили 20 сделок по слиянию и поглощению с участием IT-компаний с белорусскими корнями. Общая сумма сделок оценивается почти в 350 миллионов рублей. Объем всего белорусского рынка слияния компаний и активов по итогам минувшего года оценивается в 1 миллиард 200 миллионов рублей.