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Белорусских производителей сладостей могут объединить в холдинг

25 марта 2020 16:07
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Новости Беларуси. Белорусских производителей кондитерских изделий могут объединить в холдинг. Это поможет отрасли конкурировать с зарубежными производителями и стать значимым игроком мирового рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кондитерская промышленность в мире относится к динамично развивающимся и быстрорастущим сегментам рынка. В то же время белорусские предприятия сталкиваются с рядом проблем: нет единой стратегии продвижения продукции, отсутствует маркетинговый анализ рынка. Это приводит к снижению эффективности сбыта. Холдинг поможет объединить усилия и выступить единым фронтом в борьбе с иностранными производителями за белорусского покупателя.

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Наталья Надольская

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