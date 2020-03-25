Белорусских производителей сладостей могут объединить в холдинг

Новости Беларуси. Белорусских производителей кондитерских изделий могут объединить в холдинг. Это поможет отрасли конкурировать с зарубежными производителями и стать значимым игроком мирового рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кондитерская промышленность в мире относится к динамично развивающимся и быстрорастущим сегментам рынка. В то же время белорусские предприятия сталкиваются с рядом проблем: нет единой стратегии продвижения продукции, отсутствует маркетинговый анализ рынка. Это приводит к снижению эффективности сбыта. Холдинг поможет объединить усилия и выступить единым фронтом в борьбе с иностранными производителями за белорусского покупателя.