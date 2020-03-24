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Сколько потерь принёс коронавирус мировой индустрии туризма?

24 марта 2020 19:16
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Новости Беларуси. Потери мировой индустрии туризма от коронавируса могут достичь 3 триллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сколько потерь принёс коронавирус мировой индустрии туризма?-1

Такие прогнозы озвучены на Всемирном экономическом форуме. Учитывая скорость, с которой распространяется вирус, и его влияние на туризм, работу в этой сфере могут потерять 50 млн человек. Сейчас спад в отрасли составляет 70 %, и он продолжается.

60 отраслей экономики прямо или косвенно связаны с туризмом. Если посчитать все суммарные потери в этих сферах, ущерб может достичь астрономических сумм. Неудивительно, что при сложившихся обстоятельствах многие страны рассчитывают на прибыль от внутреннего туризма, который, очевидно, станет трендом этого года.

Больше новостей экономики за 24 марта читайте здесь.

# Коронавирус # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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