Сколько потерь принёс коронавирус мировой индустрии туризма?

Новости Беларуси. Потери мировой индустрии туризма от коронавируса могут достичь 3 триллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Потери мировой индустрии туризма от коронавируса могут достичь 3 триллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такие прогнозы озвучены на Всемирном экономическом форуме. Учитывая скорость, с которой распространяется вирус, и его влияние на туризм, работу в этой сфере могут потерять 50 млн человек. Сейчас спад в отрасли составляет 70 %, и он продолжается.
60 отраслей экономики прямо или косвенно связаны с туризмом. Если посчитать все суммарные потери в этих сферах, ущерб может достичь астрономических сумм. Неудивительно, что при сложившихся обстоятельствах многие страны рассчитывают на прибыль от внутреннего туризма, который, очевидно, станет трендом этого года.
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