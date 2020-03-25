ЕЭК снизит ввозные пошлины на продовольствие и лекарства

Новости Беларуси. Евразийская экономическая комиссия в ближайшее время намерена из-за ситуации с распространением коронавируса снизить ввозные пошлины на продукты питания, лекарства и детские товары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение об обнулении ввозных пошлин на ряд медицинских товаров уже вступило в силу. А вот вывозить за пределы ЕАЭС медицинские маски, очки, средства индивидуальной защиты и другие товары, необходимые для борьбы с COVID-19, запрещено, чтобы обеспечить наличие этой продукции на территории союза.

Беларусь готова к разным вариантам развития ситуации с коронавирусом? Минздрав отвечает на волнующие вопросы

Также страны ЕАЭС договорились принимать согласованные решения в отношении перевозок товаров через границы. В случае возникновения дефицита в какой-либо из стран остальные окажут ей гуманитарную помощь.