В Беларуси меняются правила платы за дороги для иностранцев

Новости Беларуси. В стране меняются правила оплаты за дороги для иностранцев. Новшество касается машин с массой не больше 3,5 тонны. Также вводится разовый тариф для тех, кто не успел оплатить дороги или сделал это частично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас оплата производится из расчета километража. С декабря 2020-го можно будет оплачивать определенный период времени. Понадобится электронная виньетка. Также предусмотрена возможность внесения платы по разовому тарифу в случае, если автомобилист не оплатил или оплатил частично проезд по платной дороге.