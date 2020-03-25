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В Беларуси меняются правила платы за дороги для иностранцев

25 марта 2020 16:06
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Новости Беларуси. В стране меняются правила оплаты за дороги для иностранцев. Новшество касается машин с массой не больше 3,5 тонны. Также вводится разовый тариф для тех, кто не успел оплатить дороги или сделал это частично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас оплата производится из расчета километража. С декабря 2020-го можно будет оплачивать определенный период времени. Понадобится электронная виньетка. Также предусмотрена возможность внесения платы по разовому тарифу в случае, если автомобилист не оплатил или оплатил частично проезд по платной дороге.

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# Автодороги Беларуси # Экономика # Наталья Надольская

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