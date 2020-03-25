ЕАЭС снизит пошлины на товары повышенного спроса

Новости мира. Евразийский экономический союз временно снизит или обнулит пошлины на товары повышенного спроса на своей территории. Соответствующее решение принял Совет Евразийской экономической комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идёт о продуктах питания, детских товарах, медицинских средствах, лекарствах и компонентах для их производства. Полный перечень продукции будет определён в течение недели.