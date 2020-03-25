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ЕАЭС снизит пошлины на товары повышенного спроса

25 марта 2020 14:39
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Новости мира. Евразийский экономический союз временно снизит или обнулит пошлины на товары повышенного спроса на своей территории. Соответствующее решение принял Совет Евразийской экономической комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

ЕАЭС снизит пошлины на товары повышенного спроса -1

Речь идёт о продуктах питания, детских товарах, медицинских средствах, лекарствах и компонентах для их производства. Полный перечень продукции будет определён в течение недели.

ЕАЭС снизит пошлины на товары повышенного спроса -4

В случае, если в какой-то из стран-участниц организации возникнет дефицит, государства договорились координировать свои действия. При возникновении необходимости, будут решаться вопросы взаимных поставок и оказания гуманитарной помощи.

# Налоги # Экономика # Фотофакт

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