Наталья Кочанова посетила «Камволь»: «Заработная плата для такого предприятия должна быть более достойной»

Новости Беларуси. Швейные предприятия Беларуси должны быть обеспечены отечественным сырьём. Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова посетила «Камволь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Швейные предприятия Беларуси должны быть обеспечены отечественным сырьём. Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова посетила «Камволь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусский производитель ткани прошёл масштабную модернизацию. И в настоящее время стоит задача расширить ассортимент, повысить качество продукции и снизить себестоимость.
Для того, чтобы выйти на те параметры эффективности, которые были запланированы инвестиционным проектом. Напомним, Наталья Кочанова, помимо парламентской деятельности, курирует Минск в качестве уполномоченного Президента.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Предприятие работает, работает в две смены. Люди работают, получают заработную плату своевременно. Но мы видим, что, конечно, заработная плата для такого предприятия должна быть более достойной у людей.
Хороший трудовой коллектив. Поэтому, действительно, реализация этого инвестпроекта выполнена. Но сейчас надо выпускать те ткани, которые были предусмотрены при реализации этого инвестпроекта. У нас много предприятий легкой промышленности, которые используют ткани и очень важно, чтобы эти ткани были нашего производства.
Наталья Кочанова также пообщалась с сотрудниками предприятия. После модернизации они работают в достойных условиях на современном оборудовании. Впрочем, перед «Камволем» стоит задача не только обеспечить сырьём внутренний рынок, но и увеличивать экспорт.
Причем стране выгодно продавать товары с добавленной стоимостью. Для этого был создан дизайнерский центр. Его цель – разрабатывать модели, которые будут производиться из белорусских тканей.