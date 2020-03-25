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Наталья Кочанова посетила «Камволь»: «Заработная плата для такого предприятия должна быть более достойной»

25 марта 2020 13:50
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Новости Беларуси. Швейные предприятия Беларуси должны быть обеспечены отечественным сырьём. Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова посетила «Камволь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова посетила «Камволь»: «Заработная плата для такого предприятия должна быть более достойной» -1

Белорусский производитель ткани прошёл масштабную модернизацию. И в настоящее время стоит задача расширить ассортимент, повысить качество продукции и снизить себестоимость.

Наталья Кочанова посетила «Камволь»: «Заработная плата для такого предприятия должна быть более достойной» -4

Для того, чтобы выйти на те параметры эффективности, которые были запланированы инвестиционным проектом. Напомним, Наталья Кочанова, помимо парламентской деятельности, курирует Минск в качестве уполномоченного Президента.   

Наталья Кочанова посетила «Камволь»: «Заработная плата для такого предприятия должна быть более достойной» -7

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Предприятие работает, работает в две смены. Люди работают, получают заработную плату своевременно. Но мы видим, что, конечно, заработная плата для такого предприятия должна быть более достойной у людей.

Хороший трудовой коллектив. Поэтому, действительно, реализация этого инвестпроекта выполнена. Но сейчас надо выпускать те ткани, которые были предусмотрены при реализации этого инвестпроекта. У нас много предприятий легкой промышленности, которые используют ткани и очень важно, чтобы эти ткани были нашего производства.

Наталья Кочанова посетила «Камволь»: «Заработная плата для такого предприятия должна быть более достойной» -10



Наталья Кочанова также пообщалась с сотрудниками предприятия. После модернизации они работают в достойных условиях на современном оборудовании. Впрочем, перед «Камволем» стоит задача не только обеспечить сырьём внутренний рынок, но и увеличивать экспорт.

Наталья Кочанова посетила «Камволь»: «Заработная плата для такого предприятия должна быть более достойной» -12

Причем стране выгодно продавать товары с добавленной стоимостью. Для этого был создан дизайнерский центр. Его цель – разрабатывать модели, которые будут производиться из белорусских тканей.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Наталья Кочанова # Фотофакт

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