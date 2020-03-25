Наталья Кочанова посетила «Камволь»: «Заработная плата для такого предприятия должна быть более достойной»

Для того, чтобы выйти на те параметры эффективности, которые были запланированы инвестиционным проектом. Напомним, Наталья Кочанова, помимо парламентской деятельности, курирует Минск в качестве уполномоченного Президента.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Предприятие работает, работает в две смены. Люди работают, получают заработную плату своевременно. Но мы видим, что, конечно, заработная плата для такого предприятия должна быть более достойной у людей.

Хороший трудовой коллектив. Поэтому, действительно, реализация этого инвестпроекта выполнена. Но сейчас надо выпускать те ткани, которые были предусмотрены при реализации этого инвестпроекта. У нас много предприятий легкой промышленности, которые используют ткани и очень важно, чтобы эти ткани были нашего производства.