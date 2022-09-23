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Новости экономики за 23.09.2022

23 сентября 2022 14:55
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Высший госсовет Союзного государства поможет развитию малого и среднего предпринимательства. О какой сумме речь и какие проекты будут финансировать? Белорусы больше не боятся инфляции с девальвацией и копят рубли – последняя статистика от Нацбанка. Какую продукцию Беларусь планирует поставлять в Монголию?

Обо всем подробнее в экономическом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В УЛАН-БАТОРЕ ПРОШЕЛ БЕЛОРУССКО-МОНГОЛЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Новости экономики за 23.09.2022-1

В национальной экспозиции представлены крупные экспортоориентированные белорусские компании. Партнерские отношения по линии торгово-промышленных палат Монголии и Беларуси длятся более 20 лет. Только за последние два года в рамках белорусского экспортного кредита реализовано несколько крупных проектов. Продолжаются поставки карьерной техники БЕЛАЗ для горнодобывающих компаний Монголии. Для нужд монгольских фермеров была отправлена белорусская сельхозтехника. Весьма востребованной стала поставка дорожно-уборочных машин для Министерства развития дорог и транспорта Монголии. На главном проспекте Мира Улан-Батора ездят современные автобусы МАЗ. На прилавках аптек и магазинов – белорусские лекарства и продовольственные товары.

ВЫСШИЙ ГОССОВЕТ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА ПОМОЖЕТ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Новости экономики за 23.09.2022-4

Высший госсовет Союзного государства поможет развитию малого и среднего предпринимательства. Миллиард 200 миллионов российских рублей (51 миллион белорусских) из бюджета Союзного государства выделят бизнесу на инновационные программы из области развития индустриализации инноваций. К их проработке подключатся Минфин и Минэкономики. Окончательное наполнение проекта программами будет зависеть от переговоров с делегациями российских регионов.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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