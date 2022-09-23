Новости экономики за 23.09.2022

Высший госсовет Союзного государства поможет развитию малого и среднего предпринимательства. О какой сумме речь и какие проекты будут финансировать? Белорусы больше не боятся инфляции с девальвацией и копят рубли – последняя статистика от Нацбанка. Какую продукцию Беларусь планирует поставлять в Монголию? Обо всем подробнее в экономическом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. В УЛАН-БАТОРЕ ПРОШЕЛ БЕЛОРУССКО-МОНГОЛЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

В национальной экспозиции представлены крупные экспортоориентированные белорусские компании. Партнерские отношения по линии торгово-промышленных палат Монголии и Беларуси длятся более 20 лет. Только за последние два года в рамках белорусского экспортного кредита реализовано несколько крупных проектов. Продолжаются поставки карьерной техники БЕЛАЗ для горнодобывающих компаний Монголии. Для нужд монгольских фермеров была отправлена белорусская сельхозтехника. Весьма востребованной стала поставка дорожно-уборочных машин для Министерства развития дорог и транспорта Монголии. На главном проспекте Мира Улан-Батора ездят современные автобусы МАЗ. На прилавках аптек и магазинов – белорусские лекарства и продовольственные товары. ВЫСШИЙ ГОССОВЕТ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА ПОМОЖЕТ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА