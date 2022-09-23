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Цены на медь вырастут как минимум вдвое – мировые запасы истощаются

23 сентября 2022 15:01
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Мировые запасы меди близки к историческим минимумам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цены на медь вырастут как минимум вдвое – мировые запасы истощаются-1

Медь – ключевой металл для развития зеленой энергетики. Из нее делают не только части электромобилей, металл также нужен для строительства электросетей, а также ветряных и солнечных электростанций. Стремление снизить вредные выбросы в атмосферу, повышает спрос на металл. Нехватка закономерно приведет к росту цен как минимум вдвое. Существующие источники истощены, а на разработку новых месторождений нужны немалые средства. Таким образом, мир может столкнуться с историческим дефицитом меди.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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