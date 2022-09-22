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Беларусь продлевает запрет на вывоз отдельных промтоваров

22 сентября 2022 15:51
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Новости Беларуси. Правительство продлило временное ограничение на вывоз из страны некоторых промтоваров еще на полгода. В списке – более 250 позиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь продлевает запрет на вывоз отдельных промтоваров-1

Это как узкоспециальные, вроде зубного гипса и газогенераторов, так и те, которыми мы пользуемся ежедневно: холодильники, смартфоны, легковые автомобили. В перечне также специальные машины, оборудование для переработки молока, станки. Временный запрет не распространяется на товары с сертификатом о белорусском или российском происхождении. Также запрет не будет касаться товаров, вывозимых за пределы страны по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли.

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# Экспорт # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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