Беларусь продлевает запрет на вывоз отдельных промтоваров

Новости Беларуси. Правительство продлило временное ограничение на вывоз из страны некоторых промтоваров еще на полгода. В списке – более 250 позиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это как узкоспециальные, вроде зубного гипса и газогенераторов, так и те, которыми мы пользуемся ежедневно: холодильники, смартфоны, легковые автомобили. В перечне также специальные машины, оборудование для переработки молока, станки. Временный запрет не распространяется на товары с сертификатом о белорусском или российском происхождении. Также запрет не будет касаться товаров, вывозимых за пределы страны по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли.