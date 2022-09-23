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Кредиты должны подешеветь – Нацбанк установил новые значения РВСР

23 сентября 2022 14:57
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Новости Беларуси. Нацбанк Беларуси установил новые значения расчетных величин стандартного риска (РВСР) на октябрь 2022. По сравнению с сентябрем они уменьшились, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кредиты должны подешеветь – Нацбанк установил новые значения РВСР-1

Этот инструмент регулятор использует для обеспечения финансовой стабильности. Своего рода ограничитель верхнего предела процентных ставок по кредитам. Для любого финансового учреждения это сигнальный уровень, превышение которого, по мнению Нацбанка, считается нежелательным. Теперь коммерческие банки начнут пересматривать ставки своим кредитам в сторону уменьшения.

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# Кредиты Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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