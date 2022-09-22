Новости экономики за 22.09.2022

Наряду с экспортом в сфере машиностроения набирает темпы сотрудничество Беларуси с Китаем на поставки продуктов питания. Уже 160 предприятий получили соответствующую аккредитацию. Высокий спрос в эти дни демонстрирует и Монголия. Там проходит международная выставка, где представлена продукция 13 предприятий концерна «Белгоспищепром», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О перспективном сотрудничестве Беларуси и экономическом провале Запада в деловом обзоре дня от Натальи Надольской.

DEUTSCHE BANK ОЖИДАЕТ В ЕВРОПЕ БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНУЮ И ГЛУБОКУЮ РЕЦЕССИЮ Экономисты немецкого Deutsche Bank отозвали свой июльский прогноз для Европы на предстоящую зиму. Они сочли его слишком оптимистичным. По мнению аналитиков, ситуация значительно ухудшилась. И хотя страны – члены ЕС отреагировали на кризис, выделив 496 миллиардов долларов на программы, призванные помочь смягчить высокие цены, специалисты утверждают, что этих усилий будет недостаточно, чтобы избежать экономической катастрофы. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.