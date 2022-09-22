Белорусские продукты представлены на международной выставке в Монголии

Новости Беларуси. Белорусские морсы и нектары, джемы и варенья представлены на международной выставке в столице Монголии Улан-Баторе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

13 предприятий концерна «Белгоспищепром» презентуют как уже известные торговые марки, так и новые виды продукции: детское питание, продукцию из плодов и ягод, грибы и другие продовольственные товары. Белорусско-монгольский экономический форум и контактно-кооперационная биржа дадут возможность нашим руководителям предприятий обсудить возможности сотрудничества с представителями монгольского бизнеса.