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Нацбанк: белорусы стали чаще открывать вклады в рублях

23 сентября 2022 14:59
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Новости Беларуси. Эксперты считают, что осень – удачное время для открытия вклада: банки активно запускают акции и вводят гибкие условия для держателей депозитов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нацбанк: белорусы стали чаще открывать вклады в рублях-1

В августе 2022 население значительно увеличило сумму срочных рублевых депозитов в банках и прекратило снимать средства с валютных вкладов. По данным Нацбанка, срочные рублевые депозиты в августе по сравнению с июлем приросли на 120 миллионов рублей до без малого 6 миллиардов. Прирост оказался примерно в два раза больше, чем в августе 2021 года.

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# Вклады # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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