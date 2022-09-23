Нацбанк: белорусы стали чаще открывать вклады в рублях

Новости Беларуси. Эксперты считают, что осень – удачное время для открытия вклада: банки активно запускают акции и вводят гибкие условия для держателей депозитов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В августе 2022 население значительно увеличило сумму срочных рублевых депозитов в банках и прекратило снимать средства с валютных вкладов. По данным Нацбанка, срочные рублевые депозиты в августе по сравнению с июлем приросли на 120 миллионов рублей до без малого 6 миллиардов. Прирост оказался примерно в два раза больше, чем в августе 2021 года.