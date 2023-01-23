Новости экономики за 23.01.2023
К новостям в сфере бизнеса и финансов. Работникам бюджетной сферы увеличат зарплаты. Какие прогнозы озвучили в Министерстве труда и соцзащиты? Студенты-платники могут рассчитывать на льготный кредит на обучение. При каких условиях? А также прогноз по белорусской экономике от экспертов Евразийского банка развития. Какие ожидания?
Подробности этих и других наиболее заметных тем деловой среды расскажет Наталья Надольская в в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЕАБР: СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ МОЖЕТ БЫТЬ СНИЖЕНА ДО 10 % В 2023 ГОДУ
Аналитики Евразийского банка развития прогнозируют снижение ставки рефинансирования в Беларуси в этом году до 10 %. С 23 января ставка уже снижена на половину процентного пункта – до 11,5 %. Решение принято с учетом устойчивого замедления инфляции в Беларуси. Ожидается, что индекс потребительских цен продолжит снижаться и дальше. Правительство намерено не допустить превышения этого показателя в диапазоне 7-8 %. Фактически от ставки рефинансирования зависят все остальные ставки в экономике. Например, те, по которым банки привлекают депозиты, под какой процент выдают кредиты. В случае снижения ставки рефинансирования можно рассчитывать, что банковские займы подешевеют.
ЦЕНЫ НА ЗОЛОТО НА МИРОВЫХ БИРЖАХ СНОВА ПОШЛИ ВВЕРХ
Инфляционные процессы в мировой экономике, ситуация с долларом США и американской экономикой в целом, положение дел на фондовых рынках, а также геополитическая обстановка на планете входят в число факторов, которые определяют стоимость золота и спрос на него. Цены на золото колеблются в довольно большом диапазоне. Безвозвратно ушли в прошлое времена, когда золото стоило меньше 1,5 тыс. долларов за унцию. В целом в последнем квартале 2022 года золото выросло более чем на 9 %.
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