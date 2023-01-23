Новости экономики за 23.01.2023

Подробности этих и других наиболее заметных тем деловой среды расскажет Наталья Надольская в в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К новостям в сфере бизнеса и финансов. Работникам бюджетной сферы увеличат зарплаты. Какие прогнозы озвучили в Министерстве труда и соцзащиты? Студенты-платники могут рассчитывать на льготный кредит на обучение. При каких условиях? А также прогноз по белорусской экономике от экспертов Евразийского банка развития. Какие ожидания?

ЕАБР: СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ МОЖЕТ БЫТЬ СНИЖЕНА ДО 10 % В 2023 ГОДУ

Аналитики Евразийского банка развития прогнозируют снижение ставки рефинансирования в Беларуси в этом году до 10 %. С 23 января ставка уже снижена на половину процентного пункта – до 11,5 %. Решение принято с учетом устойчивого замедления инфляции в Беларуси. Ожидается, что индекс потребительских цен продолжит снижаться и дальше. Правительство намерено не допустить превышения этого показателя в диапазоне 7-8 %. Фактически от ставки рефинансирования зависят все остальные ставки в экономике. Например, те, по которым банки привлекают депозиты, под какой процент выдают кредиты. В случае снижения ставки рефинансирования можно рассчитывать, что банковские займы подешевеют.