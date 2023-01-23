Минсельхозпрод: Беларусь готова поставлять в Сирию сельхозпродукцию

Обезжиренное молоко и сухая молочная сыворотка – основные статьи экспорта сельхозпродукции в Сирию. В Минсельхозпроде обсудили дальнейшее торгово-экономическое взаимодействие двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минский молочный завод № 1 готов предложить сирийским потребителям широкий ассортимент продукции: молоко, сливочное масло, творожные десерты, мягкие и твердые сыры. В 2021 году товарооборот Беларуси и Сирии составил более 8 миллионов долларов, увеличившись за год почти наполовину.

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