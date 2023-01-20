Поставили платформенные двери для третьей линии минского метро. Как турецкий бизнес помогает развитию Беларуси?

Амбиции Турции звучат все чаще и громче. По мнению новоиспеченного почетного консула Беларуси в Эскишехире Гюрхана Албайрака, на то есть свои причины, и они вполне обоснованы. Страна всегда делала упор на собственное производство, благодаря этому они в 20-ке ведущих экономик мира.

Гюрхан Албайрак, генеральный директор компании «Albayrak Makine Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi»:

Пока у нас есть свое производство, мы независимы. В нашем городе-миллионнике Эскишехире 600 фабрик и заводов. Я сам генеральный директор предприятия, которое выпускает платформенные двери для остановок общественного транспорта. Мы рады, что среди довольных клиентов есть и белорусы. Да, мы поставили платформенные двери для третьей линии минского метро, и это, кстати, наш первый зарубежный проект, который открыл нам двери на рынки других стран. Анкара первая из столиц зарубежных государств признала независимость Минска. Как строились белорусско-турецкие отношения – подробности здесь. С Гюрханом Албайраком мы договорились встретиться в Минске на станции третьей линии столичной подземки. Как говорится, проинспектировать лично. Спустя две недели договоренность выполнена. Мы на площади Франтишка Богушевича. Все и правда работает как часы.

Гюрхан Албайрак:

Главный показатель успешной работы – это человеческие жизни. За время работы наших платформенных дверей не было зафиксировано ни одного происшествия, а значит мы двигаемся в правильном направлении. Следующий наш шаг – подача документов для участия в тендере на поставку дверей для следующих станций третьей линии минского метро. Надеемся, что, как и в прошлый раз, выбор сделают в пользу нашей компании. Но на оборудовании для остановок общественного транспорта Гюрхан Албайрак останавливаться не планирует. В планах сотрудничество с белорусами в сфере сельского хозяйства. Открыт для предложений и Али Риза. Минск и «Президент-отель», «Ренессанс», «Марриотт» – визитные карточки Минска, но восточный темперамент требует покорения новых вершин.

Али Риза Арслан, председатель правления компании «EMSAS»:

В портфолио моей компании и самая большая больница в мире, кстати, она в Стамбуле. Таким опытом хотелось бы поделиться с белорусскими коллегами. Я уверен, что совместным белорусско-турецким проектам быть, и западные санкции этому точно не помеха, я вас уверяю. Дружба двух лидеров Лукашенко и Эрдогана как гарант успешного сотрудничества. За 30 лет дипотношений мы доказали друг другу, что у нас предостаточно точек соприкосновения, а ввиду последних событий их стало на порядок больше.