Минтруда и соцзащиты: работникам бюджетной сферы увеличат зарплаты на 16%

Новости Беларуси. Работникам бюджетной сферы увеличат зарплаты. В 2023 году в среднем на 200 рублей. По данным Министерства труда и соцзащиты, на выплату бюджетникам из сферы здравоохранения, образования, культуры, спорта и соцобслуживания предусмотрено 15,6 миллиарда рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 1 января 2023 года выросла базовая ставка, а вместе с ней и различные стимулирующие и компенсирующие выплаты. На эти цели из бюджета будет выделено более 900 миллионов рублей. Еще в прошлом году были приняты решения о повышении окладов педагогам, в том числе методистам. Также предусмотрены надбавки к зарплатам медиков, работников сферы культуры Беларуси.

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