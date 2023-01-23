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Минтруда и соцзащиты: работникам бюджетной сферы увеличат зарплаты на 16%

23 января 2023 15:16
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Новости Беларуси. Работникам бюджетной сферы увеличат зарплаты. В 2023 году в среднем на 200 рублей. По данным Министерства труда и соцзащиты, на выплату бюджетникам из сферы здравоохранения, образования, культуры, спорта и соцобслуживания предусмотрено 15,6 миллиарда рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минтруда и соцзащиты: работникам бюджетной сферы увеличат зарплаты на 16%-1

С 1 января 2023 года выросла базовая ставка, а вместе с ней и различные стимулирующие и компенсирующие выплаты. На эти цели из бюджета будет выделено более 900 миллионов рублей. Еще в прошлом году были приняты решения о повышении окладов педагогам, в том числе методистам. Также предусмотрены надбавки к зарплатам медиков, работников сферы культуры Беларуси.

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# Зарплаты в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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