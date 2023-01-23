В Беларуси зафиксировали устойчивое замедление инфляции

Новости Беларуси. 23 января ставка рефинансирования в Беларуси снижается с 12 до 11,5 % годовых. Соответствующее решение принято правлением Нацбанка по итогам заседания по денежно-кредитной политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последние месяцы в стране наблюдается устойчивое замедление инфляции, что положительно отражается на экономике, а это, в свою очередь, способствует притоку средств в рублях в банковскую систему. Вместе с тем сберегательная активность пока остается сдержанной, ведь уменьшение ставок по кредитам одновременно снижает и процентные ставки по депозитам. Следующие решения по ставке рефинансирования Нацбанк будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.