Новости Беларуси. Новый порядок оплаты обучения для студентов утвердил Совет Министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В том числе предоставление льготного кредита на первое высшее образование студентам-платникам дневной формы обучения в государственных вузах, университетах потребкооперации и Федерации профсоюзов Беларуси. При соблюдении условия о недостаточном уровне совокупного дохода семьи в течение года до подачи заявления на льготный кредит.

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