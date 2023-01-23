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Новый порядок оплаты обучения для студентов утвердил Совет Министров

23 января 2023 15:17
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Новости Беларуси. Новый порядок оплаты обучения для студентов утвердил Совет Министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый порядок оплаты обучения для студентов утвердил Совет Министров-1

В том числе предоставление льготного кредита на первое высшее образование студентам-платникам дневной формы обучения в государственных вузах, университетах потребкооперации и Федерации профсоюзов Беларуси. При соблюдении условия о недостаточном уровне совокупного дохода семьи в течение года до подачи заявления на льготный кредит.

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# Образование в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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