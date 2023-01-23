Новости Беларуси. Новый порядок оплаты обучения для студентов утвердил Совет Министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новый порядок оплаты обучения для студентов утвердил Совет Министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В том числе предоставление льготного кредита на первое высшее образование студентам-платникам дневной формы обучения в государственных вузах, университетах потребкооперации и Федерации профсоюзов Беларуси. При соблюдении условия о недостаточном уровне совокупного дохода семьи в течение года до подачи заявления на льготный кредит.
Больше новостей за 23 января читайте здесь.
Подписывайтесь на нас в Telegram!