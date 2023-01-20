Белорусские производители мебели заменят ушедшие из России западные бренды

Спрос на мебель, бумагу и картон белорусского производства значительно вырос в российских регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Российская Федерация – один из ключевых торгово-экономических партнеров предприятий концерна «Беллесбумпром».

Производители белорусской мебели готовы заменить ушедшие с российского рынка западные бренды. Сегодня задача номер один – удовлетворить спрос без потери качества как через индивидуальные заказы и массовое производство, так и с предоставлением отсрочек платежа, фирменную сеть, интернет-торговлю.

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