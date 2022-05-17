Новости экономики за 17.05.2022

Почему генсек ООН предложил смягчить санкции на белорусский калий? Как изменились мировые цены на пшеницу после того как Индия запретила ее экспорт?
С деловым обзором в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Наталья Надольская.
ГЕНСЕК ООН ПРЕДЛОЖИЛ СМЯГЧИТЬ САНКЦИИ НА БЕЛОРУССКИЙ КАЛИЙ
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ведет переговоры с Россией, Турцией и другими странами, чтобы открыть экспорт украинских продуктов питания на мировые рынки и предотвратить глобальный дефицит продовольствия. Речь идет о 4,5 миллионах тонн зерна, которое планировалось вывезти из Украины морем, однако сейчас поставки заблокированы. В качестве компромисса он предлагает ослабить санкции на экспорт калийных удобрений из России и Беларуси. Наша страна один из основных игроков на мировом рынке калийных удобрений. Доля республики в глобальной добыче этого ресурса 17%.
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ЦЕНА НА ПШЕНИЦУ ПОБИЛА РЕКОРД НА РЫНКЕ ЕВРОПЫ
Цена на пшеницу побила рекорд на рынке Европы. После того как Индия объявила эмбарго на экспорт зерновых, цены взлетели до 438 евро за тонну. Данный показатель – абсолютный рекорд на бирже Euronext. Предыдущий пик стоимости был седьмого марта – 422 евро. Эксперты предупреждали, что любые заявления об ограничении экспорта из Индии приведут к сильному росту цен на сырье.
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