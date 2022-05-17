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Новости экономики за 17.05.2022

17 мая 2022 17:19
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Почему генсек ООН предложил смягчить санкции на белорусский калий? Как изменились мировые цены на пшеницу после того как Индия запретила ее экспорт?

С деловым обзором в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Наталья Надольская.

Новости экономики за 17.05.2022-1

ГЕНСЕК ООН ПРЕДЛОЖИЛ СМЯГЧИТЬ САНКЦИИ НА БЕЛОРУССКИЙ КАЛИЙ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ведет переговоры с Россией, Турцией и другими странами, чтобы открыть экспорт украинских продуктов питания на мировые рынки и предотвратить глобальный дефицит продовольствия. Речь идет о 4,5 миллионах тонн зерна, которое планировалось вывезти из Украины морем, однако сейчас поставки заблокированы. В качестве компромисса он предлагает ослабить санкции на экспорт калийных удобрений из России и Беларуси. Наша страна один из основных игроков на мировом рынке калийных удобрений. Доля республики в глобальной добыче этого ресурса 17%.

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ЦЕНА НА ПШЕНИЦУ ПОБИЛА РЕКОРД НА РЫНКЕ ЕВРОПЫ

Новости экономики за 17.05.2022-4

Цена на пшеницу побила рекорд на рынке Европы. После того как Индия объявила эмбарго на экспорт зерновых, цены взлетели до 438 евро за тонну. Данный показатель – абсолютный рекорд на бирже Euronext. Предыдущий пик стоимости был седьмого марта – 422 евро. Эксперты предупреждали, что любые заявления об ограничении экспорта из Индии приведут к сильному росту цен на сырье.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Антониу Гутерриш # Фотофакт

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