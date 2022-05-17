Новости экономики за 17.05.2022

Почему генсек ООН предложил смягчить санкции на белорусский калий? Как изменились мировые цены на пшеницу после того как Индия запретила ее экспорт? С деловым обзором в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Наталья Надольская.

ГЕНСЕК ООН ПРЕДЛОЖИЛ СМЯГЧИТЬ САНКЦИИ НА БЕЛОРУССКИЙ КАЛИЙ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ведет переговоры с Россией, Турцией и другими странами, чтобы открыть экспорт украинских продуктов питания на мировые рынки и предотвратить глобальный дефицит продовольствия. Речь идет о 4,5 миллионах тонн зерна, которое планировалось вывезти из Украины морем, однако сейчас поставки заблокированы. В качестве компромисса он предлагает ослабить санкции на экспорт калийных удобрений из России и Беларуси. Наша страна один из основных игроков на мировом рынке калийных удобрений. Доля республики в глобальной добыче этого ресурса 17%. Биржевой форум стран СНГ в Минске. Что предложила Белорусская товарная биржа? Подробности. ЦЕНА НА ПШЕНИЦУ ПОБИЛА РЕКОРД НА РЫНКЕ ЕВРОПЫ