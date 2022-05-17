«Все точки соприкосновения мы определили». Беларусь продолжит сотрудничество с Ингушетией

Новости Беларуси. Социальная сфера, фармацевтика и туризм. Векторы взаимовыгодного сотрудничества обсудили делегации Минской области и Республики Ингушетия. По итогам встречи был подписан протокол, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Для центрального региона основная задача – расширить ассортимент поставляемых товаров и найти новые точки взаимовыгодного сотрудничества. За последние годы динамика развития экономических отношений с Республикой Ингушетия положительная. С начала 2022-го экспорт товаров осуществили на сумму более 300 тысяч рублей. Больше всего у российских покупателей востребована белорусская мебель и посуда.

Олег Фурсов, первый заместитель председателя правительства Республики Ингушетия: Белорусские товары отличаются высоким качеством. Это касается как промышленных товаров, так и продуктов питания. На Кавказе ваши магазины представлены в очень широком ассортименте. Нам очень интересен туристический обмен, культурный обмен, обмен технологиями. Нам интересна сельскохозяйственная техника, ваши удобрения.

Денис Курленко, заместитель председателя Миноблисполкома:

Все точки соприкосновения мы с Республикой Ингушетия определили. Наша продукция переработки, продукты питания востребованы в Российской Федерации, в том числе в Республике Ингушетия. Наша задача – укреплять эти связи, наращивать свои позиции и свое присутствие на рынке Республики Ингушетия.

Товарооборот предприятий Минской области и Республики Ингушетия за 2021 год составил более 6 миллионов рублей. Это больше, чем в 2020-м.