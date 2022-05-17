Прямой эфир

«Все точки соприкосновения мы определили». Беларусь продолжит сотрудничество с Ингушетией

17 мая 2022 15:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Социальная сфера, фармацевтика и туризм. Векторы взаимовыгодного сотрудничества обсудили делегации Минской области и Республики Ингушетия. По итогам встречи был подписан протокол, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

«Все точки соприкосновения мы определили». Беларусь продолжит сотрудничество с Ингушетией-1

Для центрального региона основная задача – расширить ассортимент поставляемых товаров и найти новые точки взаимовыгодного сотрудничества. За последние годы динамика развития экономических отношений с Республикой Ингушетия положительная. С начала 2022-го экспорт товаров осуществили на сумму более 300 тысяч рублей. Больше всего у российских покупателей востребована белорусская мебель и посуда.

«Все точки соприкосновения мы определили». Беларусь продолжит сотрудничество с Ингушетией-4

Олег Фурсов, первый заместитель председателя правительства Республики Ингушетия:
Белорусские товары отличаются высоким качеством. Это касается как промышленных товаров, так и продуктов питания. На Кавказе ваши магазины представлены в очень широком ассортименте. Нам очень интересен туристический обмен, культурный обмен, обмен технологиями. Нам интересна сельскохозяйственная техника, ваши удобрения.

«Все точки соприкосновения мы определили». Беларусь продолжит сотрудничество с Ингушетией-7

Денис Курленко, заместитель председателя Миноблисполкома:
Все точки соприкосновения мы с Республикой Ингушетия определили. Наша продукция переработки, продукты питания востребованы в Российской Федерации, в том числе в Республике Ингушетия. Наша задача – укреплять эти связи, наращивать свои позиции и свое присутствие на рынке Республики Ингушетия.

Товарооборот предприятий Минской области и Республики Ингушетия за 2021 год составил более 6 миллионов рублей. Это больше, чем в 2020-м.

# Международное сотрудничество # Экономика # Олег Фурсов # Денис Курленко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Санкционное давление стало импульсом. Какую стратегию выбрала Беларусь, рассказал Юрий Чеботарь
16 мая 2022 20:43

Санкционное давление стало импульсом. Какую стратегию выбрала Беларусь, рассказал Юрий Чеботарь

Новости экономики за 16.05.2022
16 мая 2022 16:08

Новости экономики за 16.05.2022

Евро почти сравнялся с долларом впервые за 20 лет
16 мая 2022 16:03

Евро почти сравнялся с долларом впервые за 20 лет