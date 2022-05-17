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Биржевой форум стран СНГ в Минске. Что предложила Белорусская товарная биржа?

17 мая 2022 17:28
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Странам СНГ и ЕАЭС необходимо вместе внедрять передовые механизмы биржевой торговли. К такому выводу пришли участники общего собрания членов Международной ассоциации бирж Содружества, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Биржевой форум стран СНГ в Минске. Что предложила Белорусская товарная биржа?-1

К диалогу были приглашены представители бирж ближнего и дальнего зарубежья, руководители ряда министерств и ведомств Беларуси, ведущие экономические эксперты. Учитывая более гибкий характер биржевой торговли, высокий уровень цифровизации и способность оперативно адаптироваться к новым условиям межбиржевое взаимодействие позволит формировать новые товарные рынки.

Биржевой форум стран СНГ в Минске. Что предложила Белорусская товарная биржа?-4

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Во всем мире биржевой инструмент является самым прозрачным по формированию отпускной цены. В Республике Беларусь мы уделяем большое внимание развитию товарной биржи, поскольку это обеспечивает своевременность поставок, платежную дисциплину и диверсификацию поставок внутри страны, так и на экспортных направлениях. На бирже зарегистрировано 28,5 тысяч компаний из 70 стран мира. Это позволяет оперативно и быстро (даже в текущих санкционных ситуациях) находить новые рынки сбыта, подбирать новых клиентов и диверсифицировать наши поставки.

По мнению представителей биржевого сообщества, снятие торговых барьеров и установление равных «правил игры» для участников биржевых торгов позволит увеличить объемы трансграничного товарооборота.

Биржевой форум стран СНГ в Минске. Что предложила Белорусская товарная биржа?-7

Александр Осмоловский, председатель правления БУТБ:
Сегодня это тоже актуальная тема для Республики Беларусь и для Российской Федерации. В этом направлении у нас тоже уже есть  определенные шаги. Белорусская товарная биржа предложила свой проект электронной торговой площадки по импортозамещению, которую мы уже выпустим в обиход и в пользование для наших всех участников рынка в конце мая.

Биржевой форум стран СНГ в Минске. Что предложила Белорусская товарная биржа?-10

Развитие биржевой торговли и в частности товарных биржевых рынков является важным направлением государственной торговой политики Беларуси. Это еще раз продемонстрировали участники Биржевого форума стран СНГ в Минске.

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# Экономика # Экономика # Алексей Богданов # Александр Осмоловский # Фотофакт

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