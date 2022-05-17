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Оборот китайского юаня в 2022 году превысит 5 миллиардов долларов

17 мая 2022 17:31
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Оборот китайского юаня на площадке белорусской валютно-фондовой биржи в 2022 году превысит 5 миллиардов долларов в эквиваленте, об этом сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Оборот китайского юаня в 2022 году превысит 5 миллиардов долларов-1

С 18 марта белорусские предприятия получили возможность покупать и продавать китайский юань по рыночному курсу и, соответственно, обеспечить внешнеторговый оборот с китайскими партнерами национальными валютами. Если вначале торги были небольшие, с ежедневным оборотом около 10 миллионов юаней, то в мае он увеличился до 50 миллионов юаней.

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# Экономика # Экономика # Фотофакт

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