Оборот китайского юаня в 2022 году превысит 5 миллиардов долларов

Оборот китайского юаня на площадке белорусской валютно-фондовой биржи в 2022 году превысит 5 миллиардов долларов в эквиваленте, об этом сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

С 18 марта белорусские предприятия получили возможность покупать и продавать китайский юань по рыночному курсу и, соответственно, обеспечить внешнеторговый оборот с китайскими партнерами национальными валютами. Если вначале торги были небольшие, с ежедневным оборотом около 10 миллионов юаней, то в мае он увеличился до 50 миллионов юаней.