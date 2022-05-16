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Санкционное давление стало импульсом. Какую стратегию выбрала Беларусь, рассказал Юрий Чеботарь

16 мая 2022 20:43
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Новости Беларуси. К деградации европейской экономики привели санкции коллективного Запада. Выпущенный экономический снаряд вернулся бумерангом и запустил процесс саморазрушения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для нас же санкционное давление стало импульсом к дальнейшему развитию. Беларусь выбрала свою стратегию, одно из ключевых направлений которой – импортозамещение.

Санкционное давление стало импульсом. Какую стратегию выбрала Беларусь, рассказал Юрий Чеботарь-1

На сегодня необходимо заменить порядка 3 000 товарных позиций, которые ранее импортировались из ныне недружественных Беларуси стран. В этой работе участвуют около 2 500 отечественных предприятий. Направления различные: машиностроение, деревообработка, нефтехимия, приборостроение и не только. В условиях санкционного давления задействован научный потенциал. Учеными определено около трех десятков приоритетных импортозамещающих проектов.

Санкционное давление стало импульсом. Какую стратегию выбрала Беларусь, рассказал Юрий Чеботарь-4

Юрий Чеботарь, первый заместитель министра экономики Беларуси:
Работаем с нашими внутренними банковскими структурами по возможности создания специального продукта для импортозамещения кредитного, льготного как для малого бизнеса, так и для крупного. В принципе, для этих целей определенный шаг мы уже сделали. В Министерстве экономики утвердили своим постановлением перечень импортозамещающих товаров.

Санкционное давление стало импульсом. Какую стратегию выбрала Беларусь, рассказал Юрий Чеботарь-7

В планах реализовать 250 инвестиционных проектов. Белорусские предприятия должны выпустить импортозамещающей продукции на сумму 25 миллиардов долларов.

# Санкции # Экономика # Юрий Чеботарь # Фотофакт

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