Новости экономики за 16.05.2022

С деловым обзором в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Наталья Надольская.

Как аналитики объясняют рекордное за пять лет падение курса европейской валюты по отношению к доллару? Почему российские промышленники готовы больше закупать белорусской специализированной техники? И как белорусские молокопроизводители готовы помочь белгородским коллегам?

БЕЛОРУССКИЙ ИНВЕСТОР МОЖЕТ ЗАНЯТЬСЯ ПЕРЕРАБОТКОЙ МОЛОКА В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Белорусский инвестор может заняться переработкой молока в Белгородской области. Дело в том, что местный маслосырзавод оказался в сложном финансовом положении. Белорусское предприятие готово заняться развитием отстающего производства, наладить производство молочной продукции мощностью до 400 тонн переработки сырья.

Белгородское предприятие для инвестора может стать крупнейшей производственной площадкой в России. Перспективы реализации инвестпроекта сейчас на стадии обсуждения. Глава региона предложил руководству белорусской компании заключить соглашение о сотрудничестве. Документ проработает региональный Минсельхоз, в рамках партнерства инвесторы займутся развитием завода.