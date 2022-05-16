Новости экономики за 16.05.2022
Как аналитики объясняют рекордное за пять лет падение курса европейской валюты по отношению к доллару? Почему российские промышленники готовы больше закупать белорусской специализированной техники? И как белорусские молокопроизводители готовы помочь белгородским коллегам?
С деловым обзором в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Наталья Надольская.
БЕЛОРУССКИЙ ИНВЕСТОР МОЖЕТ ЗАНЯТЬСЯ ПЕРЕРАБОТКОЙ МОЛОКА В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Белорусский инвестор может заняться переработкой молока в Белгородской области. Дело в том, что местный маслосырзавод оказался в сложном финансовом положении. Белорусское предприятие готово заняться развитием отстающего производства, наладить производство молочной продукции мощностью до 400 тонн переработки сырья.
Белгородское предприятие для инвестора может стать крупнейшей производственной площадкой в России. Перспективы реализации инвестпроекта сейчас на стадии обсуждения. Глава региона предложил руководству белорусской компании заключить соглашение о сотрудничестве. Документ проработает региональный Минсельхоз, в рамках партнерства инвесторы займутся развитием завода.
ДОБЫВАЮЩИЕ КОМПАНИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НАМЕРЕНЫ УВЕЛИЧИТЬ ПОСТАВКИ В РЕГИОН ТЕХНИКИ БЕЛАЗ
Добывающие компании Хабаровского края намерены увеличить поставки в регион техники БелАЗ. Белорусские самосвалы хорошо себя зарекомендовали в горнодобывающей отрасли. Они успешно эксплуатируются на предприятиях «Руссдрагмет» и «Ургалуголь». При этом российские промышленники крайне заинтересованы в регулярных поставках запчастей, комплектующих и специализированной техники: шахтных и карьерных самосвалов, погрузочного и вспомогательного горного оборудования. Среди новых сфер сотрудничества – создание регионального центра ремонта и сервисного обслуживания БелАЗов на территории края.
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БЕЛЖД СНИЗИЛА СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ В РОССИЙСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
С 16 мая БелЖД снизила стоимость проезда в купейных и спальных вагонах повышенной комфортности (СВ) поездов, которые направляются в Россию. В среднем стоимость проезда упала на 15-17 %. Кроме того, расширен список поездов с системой динамического управления тарифами. При его формировании учитывается процент занятости мест в вагоне соответствующего типа и сроки покупки билетов. Чем меньше свободных мест в вагоне и ближе дата отправления, тем выше цена.
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