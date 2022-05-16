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Новости экономики за 16.05.2022

16 мая 2022 16:08
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Как аналитики объясняют рекордное за пять лет падение курса европейской валюты по отношению к доллару? Почему российские промышленники готовы больше закупать белорусской специализированной техники? И как белорусские молокопроизводители готовы помочь белгородским коллегам?

С деловым обзором в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Наталья Надольская.

Новости экономики за 16.05.2022-1

БЕЛОРУССКИЙ ИНВЕСТОР МОЖЕТ ЗАНЯТЬСЯ ПЕРЕРАБОТКОЙ МОЛОКА В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Белорусский инвестор может заняться переработкой молока в Белгородской области. Дело в том, что местный маслосырзавод оказался в сложном финансовом положении. Белорусское предприятие готово заняться развитием отстающего производства, наладить производство молочной продукции мощностью до 400 тонн переработки сырья.

Белгородское предприятие для инвестора может стать крупнейшей производственной площадкой в России. Перспективы реализации инвестпроекта сейчас на стадии обсуждения. Глава региона предложил руководству белорусской компании заключить соглашение о сотрудничестве. Документ проработает региональный Минсельхоз, в рамках партнерства инвесторы займутся развитием завода.

Новости экономики за 16.05.2022-4

ДОБЫВАЮЩИЕ КОМПАНИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НАМЕРЕНЫ УВЕЛИЧИТЬ ПОСТАВКИ В РЕГИОН ТЕХНИКИ БЕЛАЗ

Добывающие компании Хабаровского края намерены увеличить поставки в регион техники БелАЗ. Белорусские самосвалы хорошо себя зарекомендовали в горнодобывающей отрасли. Они успешно эксплуатируются на предприятиях «Руссдрагмет» и «Ургалуголь». При этом российские промышленники крайне заинтересованы в регулярных поставках запчастей, комплектующих и специализированной техники: шахтных и карьерных самосвалов, погрузочного и вспомогательного горного оборудования. Среди новых сфер сотрудничества – создание регионального центра ремонта и сервисного обслуживания БелАЗов на территории края.

После того как в Европе стали отказываться от закупок, нефть со скидкой начали закупать индийские компании. Подробности.

Новости экономики за 16.05.2022-7

БЕЛЖД СНИЗИЛА СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ В РОССИЙСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

С 16 мая БелЖД снизила стоимость проезда в купейных и спальных вагонах повышенной комфортности (СВ) поездов, которые направляются в Россию. В среднем стоимость проезда упала на 15-17 %. Кроме того, расширен список поездов с системой динамического управления тарифами. При его формировании учитывается процент занятости мест в вагоне соответствующего типа и сроки покупки билетов. Чем меньше свободных мест в вагоне и ближе дата отправления, тем выше цена.

Евро почти сравнялся с долларом впервые за 20 лет. Читайте здесь.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Вячеслав Гладков # Фотофакт

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