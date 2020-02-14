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Александр Лукашенко о замысле строительства завода в Светлогорске: «Чтобы не продавать древесину за бесценок»

14 февраля 2020 08:07
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Новости Беларуси. Президент Беларуси – с рабочей поездкой в Гомельской области. Александр Лукашенко посещает новый завод беленой сульфатной целлюлозы в Светлогорске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко о замысле строительства завода в Светлогорске: «Чтобы не продавать древесину за бесценок»-1

Сразу по прилету глава государства подробно интересовался схемой, по которой на предприятие поставляется древесное сырье, насколько его достаточно.

Александр Лукашенко о замысле строительства завода в Светлогорске: «Чтобы не продавать древесину за бесценок»-4

Так же как и в Добруше, крупный инвестпроект реализовывался с привлечением китайских специалистов, здесь снова не обошлось без задержек. Предприятие должны были запустить еще в 2015, но в конце концов контракт с китайской компанией был расторгнут. Завершать работы белорусам пришлось самостоятельно. Сейчас предприятие эксплуатируется в тестовом режиме. 

Анатолий Бахов, заместитель главного инженера по производству целлюлозы ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат»:  
Технология заложена действительно современная. Оборудование современное позволяет получать высококачественную целлюлозу. По качеству получаемой целлюлозы мы анализировали – мы не уступаем ни европейским, ни американским качественным показателям по данному виду продукции.   

Александр Лукашенко о замысле строительства завода в Светлогорске: «Чтобы не продавать древесину за бесценок»-7

Юрий Бердович, заместитель генерального директора ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат»:
Те ожидания, которые закладывались при реализации инвестиционного проекта в части доходности от реализации целлюлозы, они оправдались. Я могу сказать пару слов, что в соотвествии с бизнес-планом инвестиционного проекта, рентабельность была на уровне 30 %. Сегодня мы имеем этот же показатель.  

Александр Лукашенко о замысле строительства завода в Светлогорске: «Чтобы не продавать древесину за бесценок»-10

Проектная мощность нового завода – 400 тысяч тонн беленой целлюлозы в год. В Беларуси будут перерабатывать лишь четверть этого объема, львиную же долю в 300 тысяч тонн планируют отправлять на экспорт. 

# Рабочая поездка Президента # Экономика # Александр Лукашенко # Анатолий Бахов # Юрий Бердович # Фотофакт

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