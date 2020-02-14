Александр Лукашенко о замысле строительства завода в Светлогорске: «Чтобы не продавать древесину за бесценок»

Новости Беларуси. Президент Беларуси – с рабочей поездкой в Гомельской области. Александр Лукашенко посещает новый завод беленой сульфатной целлюлозы в Светлогорске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу по прилету глава государства подробно интересовался схемой, по которой на предприятие поставляется древесное сырье, насколько его достаточно.

Так же как и в Добруше, крупный инвестпроект реализовывался с привлечением китайских специалистов, здесь снова не обошлось без задержек. Предприятие должны были запустить еще в 2015, но в конце концов контракт с китайской компанией был расторгнут. Завершать работы белорусам пришлось самостоятельно. Сейчас предприятие эксплуатируется в тестовом режиме.

Анатолий Бахов, заместитель главного инженера по производству целлюлозы ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат»:

Технология заложена действительно современная. Оборудование современное позволяет получать высококачественную целлюлозу. По качеству получаемой целлюлозы мы анализировали – мы не уступаем ни европейским, ни американским качественным показателям по данному виду продукции.