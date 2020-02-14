В Китае от коронавируса выздоровела самая пожилая пациентка

Новости Китая. В китайской провинции Чжэцзян выздоровела от коронавируса самая пожилая пациентка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Буквально несколько часов назад ее выписали из больницы.

Во всем мире авиакомпании продолжают отменять рейсы в Китай. Из-за этого, по самым скромным подсчетам, перевозчики могут недосчитаться около пяти миллиардов долларов.

По последним данным, с начала эпидемии удалось выздороветь почти семи тысячам человек. Число умерших достигло 1380. Количество инфицированных приближается к отметке в 64 тысячи.