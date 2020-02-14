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В Китае от коронавируса выздоровела самая пожилая пациентка

14 февраля 2020 13:53
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Новости Китая. В китайской провинции Чжэцзян выздоровела от коронавируса самая пожилая пациентка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Женщине 96 лет. 

В Китае от коронавируса выздоровела самая пожилая пациентка-1

В Японии с закрытого на карантин круизного лайнера вывезли пожилых пассажиров

Буквально несколько часов назад ее выписали из больницы.

В Китае от коронавируса выздоровела самая пожилая пациентка-4

Во всем мире авиакомпании продолжают отменять рейсы в Китай. Из-за этого, по самым скромным подсчетам, перевозчики могут недосчитаться около пяти миллиардов долларов.

По последним данным, с начала эпидемии удалось выздороветь почти семи тысячам человек. Число умерших достигло 1380. Количество инфицированных приближается к отметке в 64 тысячи.

# Коронавирус # Фотофакт

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