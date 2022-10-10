Новости экономики за 10.10.2022

Почему санкции против России в металлургической отрасли приведут к глобальной катастрофе в мировой индустрии? Европейский Центробанк ужесточает требования к банкам и призвал кредитные организации к экономии. У «Гомсельмаша» сформирован портфель заказов на 2023 год. Агрокомплексы каких стран ждут поставок белорусской техники? Обо всем подробнее в экономическом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ОТ ЕВРОПЕЙСКИХ БАНКОВ ПОТРЕБОВАЛИ ЭКОНОМИИ Европейский Центробанк ужесточает требования к банкам и призвал некоторые кредитные организации к экономии. Регулятор не исключает волны дефолтов из-за энергетического кризиса, а на их покрытие потребуются деньги. Центробанк посоветовал сдержанно подойти к выплате бонусов и дивидендов за 2022 год. По итогам сентября годовая инфляция в 19 странах еврозоны впервые в истории достигла рекордных 10 %.