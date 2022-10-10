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Новости экономики за 10.10.2022

10 октября 2022 14:50
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Почему санкции против России в металлургической отрасли приведут к глобальной катастрофе в мировой индустрии? Европейский Центробанк ужесточает требования к банкам и призвал кредитные организации к экономии. У «Гомсельмаша» сформирован портфель заказов на 2023 год. Агрокомплексы каких стран ждут поставок белорусской техники?

Обо всем подробнее в экономическом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 10.10.2022-1

ОТ ЕВРОПЕЙСКИХ БАНКОВ ПОТРЕБОВАЛИ ЭКОНОМИИ

Европейский Центробанк ужесточает требования к банкам и призвал некоторые кредитные организации к экономии. Регулятор не исключает волны дефолтов из-за энергетического кризиса, а на их покрытие потребуются деньги. Центробанк посоветовал сдержанно подойти к выплате бонусов и дивидендов за 2022 год. По итогам сентября годовая инфляция в 19 странах еврозоны впервые в истории достигла рекордных 10 %.

Новости экономики за 10.10.2022-4



«БЕЛАВИА» ВОЗОБНОВЛЯЕТ РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ В ТУРКМЕНИСТАН

«Белавиа» возобновляет регулярные рейсы в Туркменистан. С 25 октября полеты запланированы раз в две недели по вторникам. Раньше «Белавиа» летала в Ашхабад, но из-за пандемии коронавируса рейсы были отменены. Теперь полеты будут выполняться на бразильских самолетах Embraer. Самолет рассчитан на перевозку 125 человек.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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