Прямой эфир

Брянские компании стали активнее участвовать в торгах на БУТБ

07 октября 2022 14:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В 2022 году брянские компании стали заметно активнее участвовать в торгах на белорусской биржевой площадке. Импортозамещение, а также поставки продукции АПК и строительных материалов определены в качестве наиболее перспективных направлений в сфере электронной биржевой торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брянские компании стали активнее участвовать в торгах на БУТБ-1

Белорусские предприятия покупают у брянских партнеров зерно и семена масличных культур, в то время как в Брянскую область поставляются пиломатериалы, цемент и блоки из ячеистого бетона. Объемы пока еще скромные, но интерес к использованию биржевой площадки есть у обеих сторон.

Больше новостей экономики за 7 октября читайте здесь.

# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
По новой программе пенсионного страхования за неделю белорусы заключили более тысячи договоров
07 октября 2022 14:53

По новой программе пенсионного страхования за неделю белорусы заключили более тысячи договоров

Грузоперевозки из Беларуси в Турцию увеличились в 5 раз
07 октября 2022 14:48

Грузоперевозки из Беларуси в Турцию увеличились в 5 раз

Новости экономики за 07.10.2022
07 октября 2022 14:46

Новости экономики за 07.10.2022