Брянские компании стали активнее участвовать в торгах на БУТБ

В 2022 году брянские компании стали заметно активнее участвовать в торгах на белорусской биржевой площадке. Импортозамещение, а также поставки продукции АПК и строительных материалов определены в качестве наиболее перспективных направлений в сфере электронной биржевой торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские предприятия покупают у брянских партнеров зерно и семена масличных культур, в то время как в Брянскую область поставляются пиломатериалы, цемент и блоки из ячеистого бетона. Объемы пока еще скромные, но интерес к использованию биржевой площадки есть у обеих сторон.