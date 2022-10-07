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Новости экономики на РТР-Беларусь за 07.10.2022

07 октября 2022 19:33
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Как изменился объем золотовалютных резервов Беларуси в сентябре? Какие новые функции появятся в почтоматах? И за сколько можно купить основные валюты в обменниках?

Подробности в экономическом обзоре в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.

Прирост белорусских золотовалютных резервов составил 39 миллионов долларов

Новости экономики на РТР-Беларусь за 07.10.2022-1

Золотовалютные резервы в Беларуси в сентябре выросли на 39 миллионов долларов. Такие данные приводят в Нацбанке. Прирост составил 0,5 %. В целом резервы страны сейчас составляют 7,5 миллиарда долларов в эквиваленте. В Национальном банке отметили, что, начиная с августа, информация об объеме международных активов будет публиковаться без детализации их структуры, а также указания факторов, повлиявших на изменение.

Клиенты «Белпочты» смогут отправить посылку с помощью почтомата

Новости экономики на РТР-Беларусь за 07.10.2022-4

«Белпочта» планирует расширить функционал почтоматов. Вскоре клиенты смогут сами отправить посылку с помощью доработанного интерфейса. Ранее таким способом можно было только получать посылки. Изучается также возможность сдачи почтоматов в аренду для интернет-магазинов. Расширяться будет и сама сеть таких автоматизированных комплексов. Сегодня в стране их насчитывается около 40. Всего в почтовой сети с учетом отделений – порядка 3 000 объектов. По данным «Белпочты», каждый год белорусы отправляют более 200 миллионов писем, свыше 6 миллионов посылок и не менее 7 миллионов денежных переводов.

Курсы валют на 7 и 8 октября

Новости экономики на РТР-Беларусь за 07.10.2022-7

И напоследок информация о том, как изменились курсы основных валют.

# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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