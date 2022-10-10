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В ноябре будут подписаны первые контракты о поставках сельхозтехники на Кубу

10 октября 2022 14:50
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В ноябре в ходе встречного визита на Кубу белорусской делегации будут подписаны первые контракты о поставках белорусской сельхозтехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ноябре будут подписаны первые контракты о поставках сельхозтехники на Кубу-1

Машины для внесения минеральных удобрений и кормозаготовительная техника уже зарекомендовали себя на кубинском рынке как надежная и одновременно доступная техника. Кубинская сторона заинтересована не только в покупке, но и модернизации уже работающих машин, в организации совместных производств. У Кубы есть стратегическая программа до 2030 года, одним из приоритетов которой является продовольственная безопасность. Это значит, особое внимание будет уделено обновлению сельхозтехники.

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# Беларусь-Куба # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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