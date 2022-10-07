Прямой эфир

По новой программе пенсионного страхования за неделю белорусы заключили более тысячи договоров

07 октября 2022 14:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С 1 октября работники, которым осталось не менее трех лет до достижения пенсионного возраста, обращаются в Республиканское унитарное страховое предприятие «Стравита» для заключения договора страхования дополнительной пенсии при участии государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По новой программе пенсионного страхования за неделю белорусы заключили более тысячи договоров-1

Чтобы вступить в программу, нужно определить, на какой процент ежемесячных отчислений из заработной платы вы готовы – от 1 до 10. Особенности данного страхования в том, что предприятие, в котором трудится работник, будет также отчислять соразмерный взнос в «Стравиту», но не более 3 % от его заработной платы. К примеру, если вы решили отчислять на накопительную пенсию 1 %, то ровно столько же добавит и предприятие. Захотите 5 %, взнос работодателя фиксируется на уровне, не превышающем 3 %. Работодатель не ощутит на себе каких-то дополнительных финансовых нагрузок.

Больше новостей экономики за 7 октября читайте здесь.

# Пенсии # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Грузоперевозки из Беларуси в Турцию увеличились в 5 раз
07 октября 2022 14:48

Грузоперевозки из Беларуси в Турцию увеличились в 5 раз

Новости экономики за 07.10.2022
07 октября 2022 14:46

Новости экономики за 07.10.2022

Богданов: предприятиям нужно увеличивать рентабельность за счёт снижения затрат, а не за счёт роста цен
07 октября 2022 12:59

Богданов: предприятиям нужно увеличивать рентабельность за счёт снижения затрат, а не за счёт роста цен