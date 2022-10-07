По новой программе пенсионного страхования за неделю белорусы заключили более тысячи договоров

Новости Беларуси. С 1 октября работники, которым осталось не менее трех лет до достижения пенсионного возраста, обращаются в Республиканское унитарное страховое предприятие «Стравита» для заключения договора страхования дополнительной пенсии при участии государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы вступить в программу, нужно определить, на какой процент ежемесячных отчислений из заработной платы вы готовы – от 1 до 10. Особенности данного страхования в том, что предприятие, в котором трудится работник, будет также отчислять соразмерный взнос в «Стравиту», но не более 3 % от его заработной платы. К примеру, если вы решили отчислять на накопительную пенсию 1 %, то ровно столько же добавит и предприятие. Захотите 5 %, взнос работодателя фиксируется на уровне, не превышающем 3 %. Работодатель не ощутит на себе каких-то дополнительных финансовых нагрузок.