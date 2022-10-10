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У «Гомсельмаша» сформирован портфель заказов на 2023 год, план – не менее 3000 комбайнов

10 октября 2022 14:50
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Новости Беларуси. У «Гомсельмаша» сформирован портфель заказов на следующий год. На предприятии планируют произвести не менее 3 000 комбайнов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У «Гомсельмаша» сформирован портфель заказов на 2023 год, план – не менее 3000 комбайнов-1

В основном техника поставляется в агрокомплексы Беларуси, России, Казахстана. Наращиваются поставки в страны Африки. Активно идет процесс импортозамещения, решаются вопросы с комплектующими. Часть тех, которые поставлялись из Украины и Германии, освоили гомельские предприятия, что-то начали завозить из России. Успешно прошли испытания и первые образцы китайских производителей.

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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