Санкции против России в металлургической отрасли приведут к глобальной катастрофе

Пока на Лондонской бирже металлов обсуждают возможный запрет на импорт продукции российских горнодобывающих гигантов, эксперты говорят о глобальной катастрофе в мировой металлургической отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На долю Российской Федерации приходится около 9 % мирового производства никеля, 5 % алюминия и 4 % меди. Некоторые европейские покупатели пытались избежать поставок из России. Эксперты опасаются, что ограничения в отношении продукции российской горнорудной промышленности станет «головной болью» для компаний, сотрудничающих с «Норникелем» и «Русалом».