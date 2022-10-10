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Санкции против России в металлургической отрасли приведут к глобальной катастрофе

10 октября 2022 14:50
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Пока на Лондонской бирже металлов обсуждают возможный запрет на импорт продукции российских горнодобывающих гигантов, эксперты говорят о глобальной катастрофе в мировой металлургической отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Санкции против России в металлургической отрасли приведут к глобальной катастрофе-1

На долю Российской Федерации приходится около 9 % мирового производства никеля, 5 % алюминия и 4 % меди. Некоторые европейские покупатели пытались избежать поставок из России. Эксперты опасаются, что ограничения в отношении продукции российской горнорудной промышленности станет «головной болью» для компаний, сотрудничающих с «Норникелем» и «Русалом».

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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