Новости экономики за 10.09.2019

Новости Беларуси. Белорусские предприятия представляют свою продукцию деревообработки на выставке в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Польский рынок – один из самых значимых. По объемам продаж он на второй позиции после российского.

В прошлом году предприятия «Беллесбумпрома» экспортировали в Польшу продукции на 82 млн долларов, что треть больше, чем годом ранее. В 2019 году поставки чуть снизились, и это повод для белорусских производителей придать новый импульс сотрудничеству с польскими партнерами. Накануне в Познани прошел Белорусско-польский экономический форум. Обсуждали вопросы развития торгово-экономического сотрудничества в сферах лесопромышленного комплекса и производства мебели. БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКИЙ ФОРУМ ТРАНСГРАНИЧНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ

Беларусско-китайский форум трансграничной электронной торговли проходит в китайском Циндао. Беларусская мясо-молочная компания подписала соглашение о поставках продукции в Поднебесную. В Беларуси потребительские цены в августе снизились КНР на форуме представили 150 компаний, которые специализируются на трансграничной торговле. В белорусскую делегацию вошли представители Минэкономики, Минсельхозпрода, Белгоспищепрома, Беллегпрома, Белтаможсервиса, а также Белпочты. ЦЕНА НА НЕФТЬ МАРКИ BRENT ПОДНЯЛАСЬ