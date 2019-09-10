Новости экономики за 10.09.2019
Новости Беларуси. Белорусские предприятия представляют свою продукцию деревообработки на выставке в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Польский рынок – один из самых значимых. По объемам продаж он на второй позиции после российского.
В прошлом году предприятия «Беллесбумпрома» экспортировали в Польшу продукции на 82 млн долларов, что треть больше, чем годом ранее. В 2019 году поставки чуть снизились, и это повод для белорусских производителей придать новый импульс сотрудничеству с польскими партнерами.
Накануне в Познани прошел Белорусско-польский экономический форум. Обсуждали вопросы развития торгово-экономического сотрудничества в сферах лесопромышленного комплекса и производства мебели.
БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКИЙ ФОРУМ ТРАНСГРАНИЧНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ
Беларусско-китайский форум трансграничной электронной торговли проходит в китайском Циндао. Беларусская мясо-молочная компания подписала соглашение о поставках продукции в Поднебесную.
В Беларуси потребительские цены в августе снизились
КНР на форуме представили 150 компаний, которые специализируются на трансграничной торговле. В белорусскую делегацию вошли представители Минэкономики, Минсельхозпрода, Белгоспищепрома, Беллегпрома, Белтаможсервиса, а также Белпочты.
ЦЕНА НА НЕФТЬ МАРКИ BRENT ПОДНЯЛАСЬ
Цена нефти марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше 63 долларов за баррель после того, как новый глава Минэнерго Саудовской Аравии заявил о намерении продолжать политику страны по ограничению добычи нефти. Сокращение добычи нефти повлечет ее автоматическое подорожание, а повышение цен за черное золото в настоящее время означает укрепление валют.
Будут выпускать авто, которые позволят не забыть детей на заднем сиденье
По мнению аналитиков, есть надежды на продление соглашения ОПЕК+ об ограничениях на добычу нефти, поскольку торговая война между США и Китаем продолжается. Кроме того, правительство Саудовской Аравии нуждается в более высоких ценах на нефть для того, чтобы повысить рыночную стоимость нефтяной госкомпании.